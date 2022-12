Ritiro Milan, il punto sugli infortunati: notizia da Sky!

Dopo le vacanze pre natalizie concesse dal club, in vista della ripresa del campionato a gennaio, continua la preparazione del Milan.

In ritiro a Dubai, i rossoneri continuano la marcia di avvicinamento alla prima partita dopo il lungo stop per il Mondiale, ovvero quella contro la Salernitana del prossimo 4 gennaio.

Direttamente dalla redazione di Sky Sport, a tal proposito, arrivano gli aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati Messias, Maignan e Florenzi.

Messias Milan Infortunio

Le ultime su Messias, Maignan e Florenzi

“Lavoriamo per ripartire bene. Corsa scudetto? Non possiamo più sbagliare” hai detto ai microfoni ufficili del club l’attaccante Junior Messias, ai box per l’infortunio rimediato in allenamento lo scorso novembre, a due giorni dalla sfida tra Fiorentina e Milan.

Il brasiliano sta svolgendo un lavoro personalizzato per cercare di recuperare quanto prima la sua forma migliore, così come Maignan e Florenzi, che sperano di tornare presto a disposizione del tecnico Pioli.

Per quanto riguardo il portiere, reduce dal doppio infortunio al polpaccio, si è deciso di proseguire con molta prudenza, per schivare il pericolo di una possibile ricaduta.

Operato al tendine del bicipite femorale sinistro, anche Florenzi continua il lavoro di recupero, e il suo rientro in campo non è previsto prima della metà di febbraio.

Gabriella Ricci