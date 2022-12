Saelemaekers: “Ritiro a Dubai? Non è facile lavorare quando c’è un caldo del genere”

Alexis Saelemaekers, direttamente dal ritiro di Dubai, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Milan TV:

“Il Milan è una famiglia con una grande storia, è importante per noi venire qua per i nostri tifosi, che non sono solo in Italia. Siamo molto contenti di essere qui. Mi sento molto bene, ieri nella partita non ho più sentito nulla. Ho lavorato tanto per tornare forte e oggi sono molto contento di aiutare ancora la squadra come ieri. È importante per noi fare cose insieme, queste esperienze sono molto importanti per tutta la squadra e per tutto il gruppo, siamo come una famiglia. Non è facile lavorare quando c’è un caldo del genere però stiamo lavorando bene e penso che la squadra è già pronta“.

L’esterno del Milan non disputa una gara ufficiale dal primo ottobre, quando uscì dopo appena 33 minuti, per infortunio, contro l’Empoli.

Saelemaekers Milan Empoli

Durante il ritiro di Dubai è tornato in campo, per le amichevoli contro Arsenal e Liverpool, trovando anche il gol contro i Reds.