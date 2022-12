Lutto nel mondo del calcio, ci lascia Sinisa Mihajlovic

Arriva come una ventata di aria gelida una notizia che lascia tutto il mondo del calcio, e non solo, nel dispiacere più profondo, la drammatica morte di Siniša Mihajlović che, purtroppo, dopo una lunga lotta contro la leucemia, non ce l’ha fatta.

A darne il triste annuncio sono stati la moglie ed i figli dell’ex allenatore del Bologna.

Sinisa si spegne alla giovanissima età di 53 anni.

Sinisa Mihajlovic Lutto

Questo il comunicato della famiglia:

“La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic. Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti. Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia. Ringraziamo i medici e le infermiere che lo hanno seguito in questi anni, con amore e rispetto, in particolare la dottoressa Francesca Bonifazi, il dottor Antonio Curti, il Prof. Alessndro Rambaldi, e il Dott. Luca Marchetti. Sinisa resterà sempre con noi. Vivo con tutto l’amore che ci ha regalato”

Sinisa rimarrà nei cuori di tutti noi, venendo ricordato per sempre come un esempio da seguire, un leone che ha saputo lottare in silenzio mostrandosi sempre sorridente, nonostante la malattia si stesse impossessando sempre più di lui.

Ciao Sinisa, riposa in pace, ovunque sarai rimarrai per sempre un campione!

Tatiana Digirolamo