Sponsor, Milan vicino al rinnovo con Emirates: cifre raddoppiate!

Continuerà ancora a lungo la partnership tra Milan e Emirates, main sponsor del club rossonero.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, le due società sono vicine al rinnovo fino al 2028 a cifre ancora più alte di quelle pattuite con il precedente accordo.

Emirates-Milan, le cifre del nuovo accordo

Per la compagnia araba il Milan rappresenta uno dei veicoli migliori per portare in alto il proprio nome, motivo per cui, seppur a costi quasi raddoppiati, la collaborazione non verrà interrotta. L’accordo infatti si aggira sui 30-35 milioni di euro a stagione.

Milan Emirates Rinnovo

Milan in partenza verso Dubai: il programma

Il Milan partirà in giornata direzione Dubai, dove non si parlerà solo di calcio. Sarà presente infatti anche Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero, che incontrerà i vertici della compagnia aere per discutere del nuovo accordo.

Ad attendere la squadra invece ci saranno due amichevoli di lusso, contro Arsenal e Liverpool, importanti per mettere minuti nelle gambe in vista della ripresa del campionato.