Supercoppa italiana, aumenta l’incasso per Milan e Inter: cifra record!

Ci siamo, la Serie A è in procinto di ripartire e per il Milan ricomincerà il 4 gennaio in quel di Salerno dove la banda di Pioli si scontrerà contro la Salernitana di Davide Nicola che vuole rafforzare ulteriormente la posizione solida in classifica.

Per il Milan di Pioli invece sarà fondamentale vincere per rimanere attaccati al treno scudetto e per mettere un minimo di pressione al Napoli che non sembra avere l’intenzione di sbagliare una partita .

A gennaio però verrà assegnato anche il primo trofeo stagionale ossia la Supercoppa italiana che vedrà contrapposte le due squadre di Milano nel primo derby dell’anno che sarà sicuramente uno dei più importanti.

Milan Inter Supercoppa

Supercoppa italiana, sarà incasso record per le milanesi

Per la partita le squadre avrebbero dovuto guadagnare 6,5 milioni di euro, ma a questa cifra si è aggiunto un altro milione che porterà l’incasso a 7,5 fissi per squadra.

Tutto questo è stato possibile poiché a sfidarsi saranno due delle squadre considerate top in Arabia Saudita e all’incasso originale sono quindi stati aggiunti per due volte 500 mila euro che è la cifra bonus per ogni squadra ritenuta top.

Le squadre sono 4 e oltre al Milan e all’Inter sono presenti in questa lista anche la Juventus e la Roma.

Saranno quindi i vari bonus e sponsor a stabilire chi tra le due squadre incasserà di più.

Andrea Mariotti