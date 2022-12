Theo Hernandez incontenibile: “Non ho paura di Messi!”

La Francia scrive la storia. Con la vittoria per 2-0 contro il Marocco, la squadra del c.t. Deschamps ha raggiunto la seconda finale consecutiva ai Mondiali, dopo quella vinta nel 2018 in Russia.

Decisivo il rossonero Theo Hernandez, autore del primo gol dei Bleus dopo appena 5 minuti di gioco: la sua è stata anche la rete più veloce di sempre in una semifinale Mondiale.

Lo stesso Theo Hernandez è intervenuto ai microfoni di TF1 nel post partita, esprimendo così tutta la sua gioia:

Theo Hernandez Francia Marocco

“È incredibile. Giocare due finali di fila è incredibile. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, è stata dura. La finale contro l’Argentina sappiamo che sarà una grande partita, lavoreremo sodo per vincere questa finale. Penso molto a mio fratello, spero che ci sarà. È incredibile, approfitterà del tempo con la mia famiglia, tutti i giocatori e anche l’allenatore”.

Il numero 22 francese non ha paura dell’Argentina di Messi: “Sono stanco ma ora dobbiamo recuperare le forze in vista della finale di domenica. Messi non ci fa paura, sappiamo che l’Argentina è una squadra molto forte“.