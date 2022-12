Sei qui: Home » Copertina » Problemi per Theo Hernandez: la notizia dal ritiro della Francia

Mancano soltanto due giorni alla finale dei Mondiali in Qatar, che vedrà la Francia di Didier Deschamps affrontare l’Argentina di Lionel Scaloni.

Tra gli uomini chiave della spedizione francese c’è senza dubbio anche il milanista Theo Hernandez, il quale, però, potrebbe non prendere parte al match decisivo a causa di un infortunio.

Francia in ansia, finale a rischio per Theo Hernandez: le condizioni

Theo Hernandez, infortunio, Francia

Come riportato da L’Equipe, infatti, il terzino del Milan non ha preso parte all’allenamento odierno ed ha effettuato un lavoro personalizzato a causa di una contusione al ginocchio.

Non sono ancora chiari i tempi di recupero ma, visto il poco tempo a disposizione in vista della finale, il difensore rossonero è da considerare a rischio per l’Argentina.

Oltre all’ex Real Madrid, altri quattro calciatori non hanno preso parte alla seduta di questo pomeriggio: Aurélien Tchouaméni (contusione all’anca), Raphael Varane, Kingsley Coman ed Ibrahima Konaté.

Sono tornati, invece, a disposizione Adrien Rabiot e Dayot Upamecano, che hanno svolto l’intero allenamento con il resto del gruppo.