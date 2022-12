Tombola rossonera, Tomori scatenato… in napoletano!

Mancano pochi giorni al giorno di Natale, una giornata caratterizzata dallo stare in famiglia, i regali, maglioni natalizi e le giocate a carte o a tombola. Il Milan quindi, per dimostrare l’affetto che vi è tra i vari compagni di squadra, ha deciso di organizzare una tombola proprio tra i giocatori rossoneri resa virale attraverso TikTok con un video esilarante.

Tomori a sorpresa con la smorfia napoletana

Video divertente che si apre con i giocatori rossoneri che danno il via al gioco con Brahim Diaz come “tombolaro”. Ed ecco subito, come in famiglia lo zio simpaticone, al primo numero Divock Origi esordisce con un “ambo” con commento sarcastico e disperato di Dest.

Già dal secondo numero Tomori mostra le sue doti iniziando a rispondere ad ogni numero con il significato tipico della smorfia napoletana, ad esempio per il numero 50 “o pan” (il pane), 32 “o capiton” con i compagni che ridono e cercano di dare un significato in italiano o, come Origi in milanese con un esilarante “Capito? Ne”.

Tomori tombola rossonera

La tombola rossonera termina con l’estrazione del numero 71 con Tomori che si rifiuta di dire il significato del numero nella smorfia napoletana (se volete sapere il perché vi consigliamo di cercare il significato, risate assicurate).

Infine ecco a voi il video per poter ridere come noi assieme ai giocatori rossoneri:

https://vm.tiktok.com/ZMFnTHV85/

Giacomo Pio Impastato