Top 11 fase a gironi dei Mondiali: c’è un rossonero!

Iniziano ufficialmente le gare ad eliminazione diretta del Mondiale in Qatar, dopo il termine di una fase a gironi che ha riservato tante sorprese.

Hanno fatto rumore le eliminazioni di Germania, Belgio ed Uruguay, cha hanno lasciato il posto agli ottavi a squadre che hanno stupito tutti come Giappone, Marocco e Corea del Sud.

Una fase a gironi che non ha visto il dominio assoluto di qualche nazionale, poiché nessuno è stato in grado di chiudere a 9 punti in classifica, con tre vittorie su tre. Anche la Francia, il Brasile ed il Portogallo, già sicure della qualificazione agli ottavi con una giornata d’anticipo, sono cadute nell’ultimo turno, a riprova della grande competitività di tutte le squadre partecipanti.

Top 11 fase a gironi dei Mondiali: c’è anche Theo Hernandez

Il noto portale WhoScored ha stilato la Top 11 della fase a gironi, con i migliori giocatori che hanno preso parte ad almeno due partite.

Theo Hernandez Francia Top 11

Poche sorprese – tra queste sicuramente il difensore camerunense Castelletto, ma anche Maguire – e tante conferme. “Domina” la Francia, rappresentata da ben 3 giocatori: Mbappé, Griezmann ed il rossonero Theo Hernandez.

Presente anche un altra conoscenza del calcio italiano, il bianconero Wojciech Szczesny, miglior portiere della prima fase (soprattutto per via delle parate decisive contro l’Argentina di Messi).