Tra riscatto e addio, in bilico il futuro di Vranckx: la posizione del Milan

Arrivato al Milan negli ultimi giorni di mercato estivo, l’apporto di Aster Vranckx in questa prima parte di stagione è stato quasi nullo.

Solo quattro spezzoni concessogli da Pioli, per un totale di 45 minuti di gioco su un totale di 1890. Evidentemente il tecnico non ripone in lui quella fiducia necessaria per affidargli le chiavi del centrocampo, al momento nelle mani più che sicure di Tonali e Bennacer.

Così come per De Ketelaere, il Milan si aspetta da Vranckx un netto cambio di passo nella seconda parte di stagione, da cui dipenderà poi la decisione finale sul suo riscatto.

Vranck Milan Riscatto

Riscatto Vranckx, il 2023 sarà decisivo

Come riportato da Gazzetta.it, allo stato attuale il Milan non sarebbe disposto a pagare i 12 milioni di euro pattuiti con il Wolfsburg per il riscatto del giocatore.

Nonostante ciò, a Milanello sono fiduciosi e sicuri sulle potenzialità del calciatore, motivo per cui la decisione legata al riscatto verrà presa solo nell’ultima parte di stagione.