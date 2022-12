Vice Maignan cercasi, si raffredda la pista Sportiello: altri due nomi sulla lista del Milan

L’amichevole con il PSV persa dal Milan 3-0 ha evidenziato una grande lacuna nella rosa di Stefano Pioli: la mancanza di un vice Maignan di livello.

Dopo Tatarusanu, anche Mirante titolare contro gli olandesi non ha convinto tra i pali. L’obiettivo numero uno del Milan era Sportiello, ma secondo il Corriere dello Sport, la pista sembra essersi raffreddata.

Foto: Getty Vice Maignan Milan Calciomercato

Calciomercato Milan, Sportiello difficile a gennaio: si monitorano altri due nomi

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, per il vice Maignan l’idea del Milan era quella di anticipare l’arrivo di Sportiello (già bloccato per giugno a parametro zero) dall’Atalanta, già a gennaio.

Tuttavia, i due club non sono riusciti a trovare la quadra economica, motivo per cui questa pista sembra essersi raffreddata.

I rossoneri, si legge, monitorano altri due nomi: Alessio Cragno (anche se non convince pienamente il management) e Vicario dell’Empoli (profilo ritenuto costoso per le casse del Milan).

Nelle prossime settimane sono attese novità.