“Passaggio dall’Inter al Milan?”, Vieri svela il retroscena!

Intervenuto alla Bobo Tv, il padrone di casa Christian Vieri ha rivelato i dettagli e le motivazioni del suo passaggio dall’Inter al Milan nel luglio del 2005. Queste le dichiarazioni dell’ex bomber azzurro:

“Vi rivelo una cosa che non conosce nessuno. Quando andai via dall’Inter scelsi il Milan per poter giocare con continuità in vista dei Mondiali del 2006 . Dopo 6 mesi, però, non giocavo, anche meritatamente. Non stavo facendo gol, non stavo facendo bene. Facevo fatica a fare tutto, ma ci sta passare un momento così”.

Le parole di Vieri sull’esperienza al Milan

L’ex attaccante ha poi aggiunto:

“In rossonero, nonostante tutto, sono stato trattato da Dio. Ancelotti è stato perfetto, tutto è stato perfetto. Parlo con Lippi e mi dice di trasferirmi a gennaio per mettere minuti nelle gambe in vista del Mondiale. Così decisi di andare a Monaco. Volevo andare in un club che mi garantisse di giocare e non fare la panchina.

Sono andato via dal Milan tranquillamente, e mi è dispiaciuto davvero tanto, perché nonostante non giocassi ero trattato da Dio quei 6 mesi. Tutti sempre cordiali nei miei confronti. Però io ero fatto così, sarei andato in Serie B pur di giocare“.