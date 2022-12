Sei qui: Home » News » Vranckx non ci sta: “Meritavamo di più!”, poi il commento sull’Arsenal

Intervistato nel post partita di Arsenal-Milan, Aster Vranckx ha commentato ai microfoni di Milan TV la sua prestazione e quella dei compagni.

Il match è terminato con il risultato di 2-1. In rete Odegaard e Nelson per i Gunners, Tomori per i rossoneri.

Di seguito, le sue parole:

Vranckx Milan Arsenal

Arsenal-Milan, Vranckx sicuro: “Meritavamo di più!”

“Sono contento di aver giocato e di aver messo minuti nelle gambe, è stato un grande onore. Il mio obiettivo è giocare di più, devo concentrarmi. Da squadra, meritavamo di più oggi. Ora dobbiamo focalizzarci sulla prossima partita”.

“Siamo tornati dalla pausa e stiamo lavorando per tornare al nostro livello di prima. Lavoriamo giorno dopo giorno per tornare al top.”

SULL’ARSENAL: “Stanno andando forte in Premier League, ma noi stiamo andando bene nel nostro. Dobbiamo prendere ogni partita seriamente per cercare di vincere”.

Liverpool-Milan, quando e dove si gioca

Prima di tornare in Italia, ad attendere i ragazzi di Pioli ci sarà un’altra amichevole di lusso, fissata per venerdì 16 dicembre contro il Liverpool. Fischio d’inizio alle ore 16,30. Il match si giocherà al Al-Maktoum Stadium.