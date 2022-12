Il Milan sfida Juventus e Napoli per un gioiellino della Serie A!

Quest’estate Nicolò Zaniolo è stato a lungo nei radar della Juventus. Non è una novità che il gioiellino della Roma abbia fatto gola a mezza Serie A. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sottolinea come anche il Napoli sia fortemente interessato al giocatore.

La Roma nella scorsa sessione di calciomercato aveva chiesto tra i 50 e i 60 milioni di euro ai bianconeri per Zaniolo, il Napoli sarebbe pronto a mettere sul piatto 30 milioni per l’esterno giallorosso.

Zaniolo Milan Napoli

Anche il Milan è su Zaniolo

La Rosea spiega come il giocatore apprezzi sia Luciano Spalletti che Stefano Pioli. Il Milan, infatti, resta vigile sul gioiellino della nazionale. La volontà del giocatore, tuttavia, è quella di rinnovare con la Roma. Ipotesi da tenere in conto ma tutt’altro che scontata.

I numeri di Zaniolo quest’anno

Stagione un po’ sottotono per il gioiellino romanista, che in questa prima metà di stagione ha siglato 2 gol in 14 presenze. Ci ha abituati, sicuramente, a qualcosa in più.