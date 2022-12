Ziyech-Milan, ostacolo ingaggio per il marocchino: la soluzione

Hakim Ziyech già in estate è stato ricercato dal Milan per la fascia destra, ruolo in cui i tifosi richiedono rinforzi da molte stagioni, ma l’arrivo di Charles De Ketelaere ha reso impossibile l’arrivo dell’ala marocchina.

Calciomercato Milan, la richiesta di ingaggio di Ziyech

Il Milan, dopo l’ottimo mondiale disputato dal giocatore del Chelsea, sta monitorando giornalmente la situazione di Ziyech con il club londinese, dove dal suo arrivo ha trovato poco spazio.

Ziyech Milan Chelsea

Resta però un unico problema come riporta Sportmediaset: l’ingaggio del giocatore, troppo alto per le casse rossonere. Problema che potrebbe far naufragare l’arrivo di Ziyech.

Ziyech-Milan, il trequartista chiede troppo per l’ingaggio

Infatti l’esterno marocchino chiede 7-8 milioni di ingaggio, cifra che il Milan spenderebbe solo per il proprio fuoriclasse Rafael Leao, in scadenza di contratto e con la trattativa per il rinnovo aperta con il portoghese che però richiede come minimo 9 milioni a stagione dopo le ottime prestazioni di queste stagioni e al Mondiale, nonostante il poco minutaggio.

Giacomo Pio Impastato