L’ex Inter attacca: “Il Milan ha buttato via una grande chance con la Roma!”

Il big match di domenica tra Milan e Roma ha portato a un rocambolesco pareggio utile più alla squadra della Capitale che al club rossonero. La squadra di José Mourinho ha riacciuffato il Milan al 94esimo grazie a una rete di Abraham, in una partita che fino ai minuti finali sembrava dominata dal gruppo di Stefano Pioli.

Sull’incontro si è sbilanciato Aldo Serena, ex attaccante interista e adesso opinionista per le reti Mediaset. Le dichiarazioni sono state rilasciate per il quotidiano di Torino Tuttosport: “Ha buttato via una grande chance con la Roma. Avrebbe potuto rivitalizzare le ambizioni scudetto con quei tre punti. Invece, li ha gettati via con quel finale. Mi sembra che l’epilogo fotografi l’incompletezza attuale del Milan“.

Il Milan ha paura? Per Aldo Serena questi episodi: “Possono incidere sul morale”

L’opinionista sportivo ha continuato l’analisi sul club rossonero: “Forse ha avuto un po’ di paura e si è chiuso troppo. Peccato per i rossoneri perché certe dinamiche di partita possono incidere sul morale. Va detto che forse anche Pioli ci ha messo del suo“.

Serena non ha risparmiato quindi una stoccata all’allenatore milanista, accusato di non concretizzare le occasioni scudetto rispetto alla scorsa stagione. Sicuramente vanno considerati gli infortuni che stanno colpendo il Milan, come quello di Maignan, di Ibrahimovic e di Origi, che stanno togliendo a Pioli possibilità di scelta.

Spetta ai giocatori in salute dimostrare a Serena e all’ambiente rossonero che la squadra è concentrata sul campionato e che lotterà fino all’ultima partita per il secondo scudetto di fila.

Alfonso Martino