Allegri ha indicato il suo nome dal Milan: lo vuole con lui alla Juventus!

Come riportato da La Repubblica nella sua edizione odierna, Massimiliano Allegri avrebbe individuato il suo candidato numero 1 per il ruolo di direttore sportivo, che sappiamo essere elemento di discussione della nuova dirigenza.

Proprio il tecnico toscano starebbe svolgendo un ruolo da consigliere verso i nuovi dirigenti, in particolar modo verso Maurizio Scanavino, responsabile di tale scelta. La volontà di Allegri sarebbe quella di restringere il campo dei candidati, così da essere maggiormente decisi e diretti verso una scelta unanime.

Allegri Milan Juventus

Per Allegri Massara è il candidato numero 1, il Milan è avvisato: la situazione

Come oramai noto, Allegri ha un rapporto molto stretto con Ricky Massara grazie agli anni passati insieme da calciatori e nutre in lui una profonda stima, motivo per il quale lo vorrebbe insieme a lui nel ruolo di DS per creare il nuovo ciclo della Juventus.

L’alternativa porta a Luis Campos, al momento direttore sportivo del Paris Saint-Germain, pista più difficile e comunque secondaria rispetto al DS rossonero.

La volontà del Milan e di Maldini è sicuramente quella di trattenerlo e di continuare insieme un progetto che ha visto arrivare solamente ora il primo trofeo con lo scudetto vinto lo scorso campionato.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione e se la coppia dirigenziale che ha permesso al Milan di tornare grande rimarrà insieme o sarà destinata alla separazione.

LORENZO PIERANTOZZI