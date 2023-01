Aouar si promette al Milan, ipotesi affondo già a gennaio? C’è un ostacolo!

Il nome di Houssem Aouar non è mai stato cancellato dal taccuino di Maldini e Massara. Il centrocampista del Lione, in scadenza nell’estate 2024, avrebbe manifestato alla dirigenza la volontà di andare via.

Aouar avrebbe messo il Milan in cima ai suoi interessi, ma una operazione lampo in questi ultimi giorni di mercato pare difficile.

Bakayoko-Milan, nodo da sciogliere: la situazione

Molto dipenderà da Bakayoko. Secondo il Corriere dello Sport, sarà la sua cessione a determinare eventuali operazioni in entrata.

Il centrocampista, mai nelle idee di Pioli, sta riflettendo sulla proposta arrivatagli dall’Adana Demirspor, squadra turca allenata da Montella.

Nel caso in cui la proposta venisse accettata, Bakayoko allora rescinderebbe sia con il Milan che con il Chelsea, club detentore del suo cartellino.

Solo dopo una sua partenza il Milan potrebbe cercare l’affondo per Aouar, che nel frattempo però ha già ricevuto proposte da altri club europei.

Tra le squadre italiane occhio anche alla Roma. Tiago Pinto segue il calciatore da tempo ed insieme a Frattesi è lui il preferito per quella zona di campo.