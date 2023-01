Calciomercato Milan, il centrocampista può partire: notizia sull’addio

Il Milan domani affronterà la Lazio in trasferta, in una partita che i rossoneri dovranno vincere per scacciare i fantasmi lasciati dalla finale di Supercoppa Italiana.

Allo stesso tempo la società è tornata sul mercato per tentare l’assalto a Napoli primo in classifica e difendere il titolo di Campioni d’Italia.

Maldini e Massara però vorrebbero anche sfoltire la rosa, che conta alcuni esuberi ormai fuori dal progetto di Pioli.

Bakayoko Milan Calciomercato

Uno tra questi è Tiémoué Bakayoko, centrocampista classe ’94 da tempo nel taccuino dei partenti.

Il francese è da tempo corteggiato dall’Adana Demispor, compagine turca allenata da Vincenzo Montella.

I dirigenti rossoneri stanno trattando con gli emissari del club turco e vorrebbero convincere Bakayoko ad accettare l’offerta.

Se il centrocampista dovesse partire infatti, il Milan potrebbe guadagnare un tesoretto da reinvestire negli ultimi giorni della finestra invernale. Nelle ultime ore è circolato il nome di Zaniolo, che sembra vicino a lasciare la Roma e stringere un accordo coi rossoneri.

Francesco Buffa