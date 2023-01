Risparmio di 2.5 milioni di euro, il Milan lavora alla cessione del calciatore

In casa Milan proseguono i contatti con la Roma per l’affare che porterebbe in rossonero Nicolò Zaniolo. L’accordo con il calciatore c’è già, manca da trovare quello con il club della Capitale.

L’accordo si potrebbe trovare sulla base di uno scambio di prestiti che vedrebbe coinvolto anche l’esterno rossonero Junior Messias.

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto anche sul tema cessioni in casa Milan. I dirigenti di via Aldo Rossi stanno lavorando alla cessione di Bakayoko, prima fuori dai progetti rossoneri.

Tiemoue Bakayoko

Risparmio di 2,5 milioni di euro

Il calciatore, di proprietà del Chelsea, è in uscita dal Milan e su di lui ci sarebbe il forte pressing dell’Adana Demirspor, club della massima serie turca.

Come riferito da Tuttosport, in caso di addio il club rossonero risparmierebbe circa 2,5 milioni di euro. Infatti, il calciatore guadagna 2.5 milioni netti all’anno, dunque circa 5 milioni di euro lordi in dodici mesi.

Un risparmio che, magari, potrebbe servire al Milan anche per tentare l’affondo decisivo per Nicolò Zaniolo