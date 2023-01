Crollo Milan, Bennacer non si arrende: il messaggio ai tifosi

Non è un bel periodo, questo, per il Milan di Stefano Pioli, i rossoneri infatti non vincono da ben cinque partite di fila. Le due sconfitte più pesanti, sono state di certo quella in Supercoppa contro l‘Inter per 0-3 e quella di ieri sera in Campionato all’Olimpico contro la Lazio per 4-0.

Dopo l’amaro risultato di ieri sera, Ismaël Bennacer, centrocampista rossonero, ha voluto condividere su tweet un messaggio di scuse e allo stesso tempo di carica per non mollare a tutto l’ambiente rossonero.

Bennacer Milan Tweet

Bennacer manda un messaggio ai tifosi: il tweet

Di seguito le parole scritte nel tweet del numero quattro rossonero:

“Il fallimento è difficile da accettare, ma prevale sempre la speranza. State certi che non ci arrenderemo. Lavoreremo per capire i nostri errori e darvi ciò che meritate. Grazie per il vostro sostegno constante, che è ancora più significativo in questi momenti difficili”.

Bennacer, inoltre, durante il match di ieri sera è stato ammonito per proteste al 26′ dall’arbitro ed essendo arrivato alla quinta ammonizione stagionale è stato squalificato per un turno dal Giudice Sportivo di Serie A. Non sarà presente nella gara di domenica contro il Sassuolo.

Il fallimento è difficile da accettare, ma prevale sempre la speranza.



State certi che non ci arrenderemo. Lavoreremo per capire i nostri errori e darvi ciò che meritate.



Grazie per il vostro sostegno constante, che è ancora più significativo in questi momenti difficili. pic.twitter.com/2ntgodDJjC — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) January 25, 2023

Tatiana Digirolamo