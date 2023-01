L’ex Kessiè, altro che Inter: dall’Inghilterra svelano la possibile destinazione

L’avventura con la maglia del Barcellona di Franck Kessié sta andando in maniera decisamente opposta rispetto alle aspettative iniziali.

L’ex centrocampista del Milan, infatti, dopo un’annata trionfale chiusa con la conquista del diciannovesimo Scudetto rossonero, aveva deciso di non rinnovare con il Diavolo per provare ad alzare l’asticella trasferendosi alla corte di Xavi.

In Spagna, però, non è andato tutto come sperato. Il mediano ivoriano è stato schierato soltanto in 8 occasioni in campionato dal tecnico blaugrana, per un totale di 244 minuti.

Calciomercato, Chelsea scatenato: idea Kessié per il centrocampo

Calciomercato, Kessié, Chelsea

Per questo motivo, il classe 1996 starebbe pensando di cambiare aria, per ritrovare la continuità avuta con la casacca rossonera.

Tra le tanti pretendenti, quella che sembrava in vantaggio era l’Inter, ma nelle ultime ore, secondo quanto riportato dal The Telegraph, il Chelsea avrebbe messo gli occhi sul calciatore.

Dopo il fallimento della trattativa per Enzo Fernandez, i blues, infatti, hanno individuato nell’ex Milan il rinforzo giusto per completare il centrocampo di Potter.

Al momento non c’è una vera e propria trattativa, ma i londinesi, dopo gli acquisti di Badiashile, Joao Félix, Andrey Santos, Mudryk e quello in fase di chiusura di Madueke, sono pronti a chiudere l’ennesimo colpo di calciomercato.