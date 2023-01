Calciomercato Milan, il giovane talento non si muove da Milano: la situazione

Il calciomercato di gennaio viene usato, solitamente, dalle squadre per puntellare i reparti che hanno lasciato a desiderare nel corso della prima parte della stagione e anche per aggiungere ulteriore qualità alla rosa in generale.

Mai come quest’anno però il mercato è spento con poche squadre che hanno concluso operazioni in entrata e con altre che hanno semplicemente preferito non modificare la rosa di inizio stagione.

Il Milan ha scelto di concentrarsi molto sui rinnovi di contratto dei big e su eventuali cessioni o arrivi in prestito, tra i rossoneri che sembravano in procinto di lasciare Milano c’era anche il giovane Marko Lazetic che però non dovrebbe più lasciare la squadra di Pioli.

Lazetic Milan Calciomercato

Stando infatti a quanto riportato da Calciomercato.com, il giovane serbo, nonostante le molte richieste diverse delle quali in Serie A, non si muoverà dalla casa base e rimarrà quindi a disposizione di Pioli.

La speranza è che Marko possa trovare un po’più di minutaggio nella seconda parte della stagione.

Andrea Mariotti