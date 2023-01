Sfumato l’obiettivo di mercato del Milan: è fatta per il suo approdo in Premier

Nulla da fare per il Milan: l’obiettivo di Maldini e Massara per la difesa rossonera andrà in Premier League.

Difatti, secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, lo Spezia e l’Arsenal hanno raggiunto un accordo per il trasferimento immediato di Jakub Kiwior. Si tratta di una cessione a cifre record per il club ligure: addirittura 30 milioni di euro, di cui 25 di parte fissa e altri 5 di bonus legati alle prestazioni del giocatore con il suo nuovo club.

È fatta per la cessione di Kiwior all’Arsenal: era un obiettivo del Milan

I gunners hanno dunque superato l’accesa concorrenza sul giovane centrale polacco, che volerà nei prossimi giorni in Inghilterra per svolgere le visite mediche di rito e firmare il suo nuovo contratto.

Proprio nella giornata di ieri, il dirigente rossonero Paolo Maldini era presente sugli spalti del Gewiss Stadium di Bergamo per la sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Spezia.

Un’opportunità per osservare, oltre a suo figlio Daniel, ancora di proprietà dei rossoneri, anche Kiwior in quello che, pertanto, è stato il suo ultimo match con la maglia dello Spezia prima di partire in direzione Londra.

