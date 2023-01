Milan, ci sarà un incontro a mercato chiuso: si va verso il rinnovo!

La sfida di domani contro il Sassuolo rappresenterà, per i rossoneri, l’occasione per rialzare la testa ed uscire dal periodo negativo, e non perdere punti nella rincorsa al Napoli capolista.

Per farlo i rossoneri avranno bisogno dei gol di Olivier Giroud. Il Mondiale e la mancanza di un’alternativa valida hanno evidenziato un calo fisico importante, che non gli ha permesso di performare al meglio nelle ultime partite.

Basti pensare che manca all’appuntamento con il gol da novembre, mai così a lungo senza gol da quando è arrivato a Milano.

Milan, Giroud è in scadenza: si va verso il rinnovo!

Il suo posto da titolare nel match di domani contro il Sassuolo è in dubbio, Pioli potrebbe preservarlo in vista del Derby, ma ciò che sicuramente non è in dubbio è la sua permanenza in maglia rossonera.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, a mercato chiuso la dirigenza rossonera incontrerà Giroud e il suo entourage per trattare il rinnovo.

calciomercato Milan rinnovo Giroud

La proposta del Milan è chiara: un anno di contratto a 3,5 milioni di euro annui, sostanzialmente una conferma delle attuali cifre.

Giuseppe Esposito