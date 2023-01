Calciomercato Milan, Sportiello a gennaio? Sentite il ds dell’Atalanta!

Durante la sosta per i Mondiali in Qatar varie fonti giornalistiche e televisive hanno dato per certo il trasferimento di Marco Sportiello al Milan a gennaio per ricoprire il ruolo di vice-Maignan in vista di una futura partenza di Tatarusanu.

Sportiello-Milan, il ds dell’Atalanta risponde alle voci di mercato

Il ds dell’Atalanta, Tony D’Amico, ha risposto a varie domande prima della partita contro il Bologna. Tra queste una domanda da parte di Sky Sport su un eventuale trasferimento di Marco Sportiello al Milan.

“Sportiello-Milan a gennaio? Si è parlato in tv e sui giornali, è e resterà un giocatore dell’Atalanta, non abbiamo mai avuto contatti”. “A pochi minuti da una gara importante dobbiamo concentraci sulla partita, di mercato se ne parlerà tanto poi”.

Calciomercato Milan Sportiello Atalanta

Vice-Maignan, il Milan alla ricerca di un sostituto

Il Milan è alla ricerca di un portiere che faccia da sostituto a Mike Maignan già da gennaio non essendo la dirigenza molto convinta per quanto riguarda Tatarusanu e cercando qualcuno pronto a giocare sin da subito considerando il rientro ulteriormente ritardato del portiere francese.

Giacomo Pio Impastato