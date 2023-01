Calciomercato Milan, svelata la strategia dei rossoneri per arrivare a Zaniolo

Il Milan vuole tornare sul mercato già durante questa finestra invernale che sta per chiudersi. Questo nonostante la dirigenza abbia affermato che il calciomercato in entrata era concluso.

Maldini e Massara infatti hanno fiutato l’affare e vorrebbero portare Zaniolo a vestire la maglia rossonera.

Il numero 22 della Roma è in rotta con la società, che vorrebbe venderlo subito per fare cassa. Il giocatore ha diverse offerte dalla Premier League ma il Milan è forte della volontà del giocatore di restare in Italia.

Zaniolo Roma Milan

Sembra che i rossoneri abbiano proposto alla Roma un accordo per un prestito con diritto di riscatto fissato ad una cifra vicina ai 25 milioni.

Per finanziare quest’operazione il Milan sta tentando di piazzare Bakayoko all’Adana Demispor di Vincenzo Montella.

I club turco segue il centrocampista da tempo e va soltanto convinto il calciatore per raggiungere un accordo.

L’ingaggio risparmiato andrebbe a coprire la cifra del prestito, per poi valutare un eventuale riscatto in estate.

Francesco Buffa