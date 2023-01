Calciomercato Milan, retroscena su Zaniolo: è accaduto in estate!

Il Milan e Nicolò Zaniolo non sono mai stati così vicini. O almeno così sembra: perché se è vero che le ultime indiscrezioni parlano di un accordo raggiunto tra calciatore e rossoneri, è vero anche che le ultime notizie parlano di un tentativo del Milan già in estate.

Milan su Zaniolo già in estate: il retroscena

Nicolò Zaniolo e il Milan si stanno facendo la corte a vicenda: il calciatore sembra avere scelto i rossoneri, che a loro volta hanno individuato nel classe 1999 il rinforzo giusto per il reparto offensivo.

Resta da convincere però la Roma, che non ha intenzione di cedere Zaniolo per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro. Troppi secondo il Milan, disposto – sembra – a spingersi non oltre i 15.

Ma la notizia dell’ultim’ora, in realtà, è un’altra: secondo una rivelazione fatta dalla Gazzetta dello Sport, il Diavolo aveva messo gli occhi sul calciatore della Roma già in estate.

Prima dell’assalto a De Ketelaere, Maldini e soci avevano provato a convincere i giallorossi a cedere Zaniolo. Allora la proposta dei rossoneri per Zaniolo, che veniva dal gol decisivo in finale di Conference League, fu di 25 milioni di euro più il cartellino di uno tra Saelemakers e Rebic.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI