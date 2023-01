Ore decisive per Zaniolo, due opzioni ancora in ballo: rivelazione sul Milan

L’operazione che potrebbe portare Nicolò Zaniolo al Milan è difficile, quasi impossibile: l’attaccante italiano ha rotto con la dirigenza romanista, come riportato da il Corriere dello Sport. A dimostrarlo ci pensa il giocatore stesso, il quale ha rimosso dalla sua bio di Instagram “calciatore della Roma“. Un segnale chiaro di come il giocatore sia sempre più distante dall’ambiente romanista.

Zaniolo ha chiesto ai Friedkin il permesso di non allenarsi per alcuni giorni dopo le minacce ricevute da alcuni tifosi, una quindicina in totale, che lo avrebbero seguito anche nei pressi di casa sua. Per questo motivo l’attaccante sarebbe andato a La Spezia insieme al padre nella casa di famiglia. La società ha risposto escludendolo a tempo indeterminato dal progetto tecnico. A Zaniolo non è stata perdonata la scelta di rifiutare il Bornemouth e la ricca cifra che avrebbe portato il club inglese nelle tasche della Roma. A poche ore dalla chiusura del calciomercato, ci sono altri club interessati a Zaniolo?

Lipsia e Leeds hanno fatto un sondaggio per Zaniolo

Calciomercato Milan Zaniolo

Secondo il quotidiano romano Il Messaggero, non sarebbe soltanto il Milan l’unico club interessato a Zaniolo: sull’esterno romanista ci sarebbero anche Leeds e Lipsia che avrebbero fatto un sondaggio per provare a convincere il giocatore.

Nel frattempo, le scintille tra Zaniolo e la Roma non si accennano a placarsi: dopo l’esclusione dalla squadra, la sorella del giocatore avrebbe espresso il proprio disappunto sui propri canali social per gli insulti ricevuti dal fratello: “Non servono parole…solo tanta pena per voi“, andando a creare una spaccatura che già di suo era molto ampia.

A poche ore dalla fine del calciomercato, a Zaniolo restano due possibilità: accettare l’offerta del Bornemouth o di un altro club disposto a spendere la stessa cifra degli inglesi, oppure restare a Roma da separato in casa. Il Milan è al momento fuori dai giochi, a meno di offerte clamorose da parte di Maldini e Massara.

Alfonso Martino