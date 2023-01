Il Milan si allontana da Ziyech, il Chelsea vuole scambiarlo con un altro club!

Il Milan si gode la vittoria contro la Salernitana ma pensa già al prossimo delicato match contro la Roma di José Mourinho.

Nel frattempo, Maldini e Massara non perdono di vista le opportunità che il mercato di gennaio può offrire.

Tra gli obiettivi rossoneri, c’è da tanto tempo Hakim Ziyech, in forza al Chelsea e protagonsita di un grandissimo mondiale con il suo Marocco.

Ziyech venne acquistato dai blues dopo le ottime prestazioni in Olanda, ma anche in Europa, con l’Ajax, ma a Londra non ha ami reso tantissimo, trovando sempre poco spazio.

Anche per questo, il Milan pensava di poter essere un’ottima piazza per lui. Adesso, però, il giocatore si allontana ulteriormente dai rossoneri.

Futuro Ziyech, il Chelsea lo offre al Benfica nell’affare Enzo Fernandez

Getty Images, Ziyech, Marocco, Milan

Il Chelsea non molla la presa su Enzo Fernandez. A differenza di quanto detto nei giorni scorsi, però, i blues non pagheranno la clausola rescissoria da 120 milioni di euro al Benfica.

A riferirlo è il quotidiano portoghese Record, secondo il quale i londinesi sarebbero pronti ad offrire 85 milioni di euro più il cartellino di Ziyech, più due giocatori in prestito pur di acquistare Enzo Fernandez.

Il marocchino, dunque, potrebbe allontanarsi definitivamente dai sogni milanisti.