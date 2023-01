Calciomercato, il Torino interessato al rossonero: la posizione del Milan

Dopo aver chiuso il colpo per la porta Devis Vasquez, la dirigenza rossonera prosegue il proprio lavoro sul mercato per provare a rinforzare ulteriormente la squadra a disposizione di Stefano Pioli per la seconda parte di stagione, con l’obiettivo di tenere testa alla corsa del Napoli capolista.

Oltre ai possibili colpi in entrata, però, in casa Milan si ragiona anche sulle possibili cessioni per smaltire l’elevato numero dei componenti della rosa.

Calciomercato Milan, il Torino ci riprova per Pobega

Secondo quanto riportato da La Stampa, infatti, il Torino avrebbe intenzione di approfittare di questa situazione dei rossoneri e provare un nuovo affondo, dopo quello fallito la scorsa estate, per Tommaso Pobega.

Il tecnico dei granata Ivan Juric non ha mai nascosto il suo apprezzamento nei confronti del centrocampista italiano, che nelle ultime gare ha trovato sempre meno spazio a causa dell’esplosione di Aster Vranckx.

Nonostante ciò, però, l’affare sembra complicato, in quanto il classe 1999 gode della stima dell’allenatore rossonero e difficilmente lascerà Milano in questa sessione di mercato.