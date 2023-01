Calciomercato Milan, in Spagna sicuri: “Kessié può tornare in Serie A!”

Ieri, l’ex centrocampista del Milan, Franck Kessiè ha segnato il suo secondo goal con la maglia del Barcellona con il rigore decisivo che ha portato i blaugrana in finale della Supercoppa spagnola.

L’ultima rete segnata dall’ivoriano è stata quella contro il Viktoria Plzen in Champions League.

Kessié-Inter, il possibile scambio

Nella giornata odierna, però, Gerard Moreno, giornalista specializzato nel Barcellona, ha dichiarato su Twitch, per poi essere ripreso da Marca in seguito, che gli intermediari blaugrana avrebbero proposto all’Inter uno scambio alla pari tra Franck Kessié e Marcelo Brozovic.

Kessie Milan Spagna

Come riporta il giornalista le parti attualmente sono in contatto. Il Barcellona starebbe spingendo per far avverare questo possibile scambio vedendo il centrocampista croato come più adatto al gioco della squadra di Xavi.

Kessié-Brozovic, la volontà di Inzaghi

Simone Inzaghi e la dirigenza neroazzurra stanno attualmente considerando l’ipotesi dello scambio. Infatti, dopo le ottime prestazioni di Hakan Calhanoglu come mediano, il tecnico ex Lazio starebbe prendendo in considerazione la possibilità di privarsi del proprio centrocampista, considerando anche l’età del giocatore.

Giacomo Pio Impastato