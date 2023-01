Caos infortuni, il Milan dovrà intervenire sul mercato a gennaio? Pioli fa chiarezza

Nella conferenza stampa odierna, Stefano Pioli ha risposto ad alcune domande sugli infortuni, che da ormai inizio stagione tormentano la squadra.

Il tecnico rossonero ha parlato anche sulla possibilità di dover intervenire sul mercato proprio per andare a risolvere problemi legati a problemi fisici o situazioni scomode, spiegando però che le alternative non mancano.

Soprattutto in attacco infatti il Milan continua ad avere defezioni, ma Pioli non ha escluso l’ipotesi di vedere nuovi esperimenti in quella zona di campo, da De Ketelaere a Lazetic.

Di seguito le sue parole:

Tanti forfait in attacco, Pioli pensa alle alternative

“Giroud ha giocato al Mondiale, ma non ha giocato tantissimi minuti: sta bene. Abbiamo anche altre opzioni, ci sono Lazetic o De Ketelaere che stanno facendo bene in quella posizione negli ultimi allenamenti. Per Rebic e Origi non credo che siano infortuni lunghi”.

SUL MERCATO DI GENNAIO: “Non devo sollecitare i dirigenti perché sono attenti: se ci sarà la possibilità di rinforzare la rosa, si faranno trovare pronti”.

SUGLI INFORTUNI: “Sono io il responsabile, sono io a capo di quello che si fa a Milanello. Non ci fa piacere averne così tanti, dobbiamo cercare di limitarli. Partiamo oggi in 23 giocatori, per affrontare queste partite è un numero sufficiente.