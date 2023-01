Caressa duro contro il Milan: “Hanno fallito tutti!”

Il Milan, per usare un eufemismo, non sta vivendo il suo miglior periodo stagionale con i rossoneri che hanno conquistato solo due punti nelle ultime due di campionato e che soprattutto sono usciti dalla Coppa Italia a seguito di una brutta prestazione contro il Torino.

Questo brutto periodo sta facendo parlare molto con la tifoseria divisa a metà tra chi rimane ancora positivo e chi invece ha già decretata chiusa la stagione.

Ovviamente anche gli addetti ai lavori parlano molto di questa situazione creatasi in casa Milan e anche Fabio Caressa, a Sky Sport, ha voluto dire la sua per quanto riguarda questo brutto periodo in casa Milan.

Milan Caressa Pioli

Queste sono state le parole del noto giornalista, che ha apertamente attaccato i nuovi acquisti:

“Il Milan ha gli stessi punti dell’anno scorso quando poi fece lo sprint nel finale, quindi non c’è da gridare alla crisi. C’è però da dire che gli acquisti dell’estate fin qui hanno fallito tutti, quindi è la stessa squadra dell’anno scorso senza Maignan. La Supercoppa è un trofeo relativo perché non ci arrivi dopo un lungo percorso, ma essendo un derby sarà importante psicologicamente per entrambe le squadre”.

Andrea Mariotti