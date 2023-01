Chiedono di Leao, Pioli svela un retroscena: “Ho parlato con lui”

Protagonista della consueta conferenza stampa prepartita, Stefano Pioli ha risposto alle domande dei giornalisti alla vigilia di Milan-Roma.

Il tecnico ha parlato anche del rinnovo di Rafa Leao, trattativa che i rossoneri stanno portando avanti ormai da mesi. Pioli ha dichiarato di preferir non discutere l’argomento con il calciatore, lasciando lo spazio ai dirigenti che se ne occupano per professione.

Con Leao solo questioni di campo e tattica, ha detto Pioli. Di seguito le sue dichiarazioni:

Pioli Leao Rinnovo

Leao vicino al rinnovo? Pioli esce allo scoperto

Ha percepito qualcosa su Leao, visto che si dice che sia molto vicino al rinnovo? “Non parlo con lui del contratto, ma del campo e della partita di domani. Sa che deve essere determinante in tutte le partite”.

Quale altro passo deve fare Leao?

“Giocare tutte le partite come a Salerno: è stato intenso, completo, di qualità, con atteggiamento che gli ha permesso di restare dentro la partita per tutti i 90 minuti. I passi in avanti di Rafa sono stati tanti”.