Supercoppa, Collovati attacca l’Arabia: “Il malessere del calcio”, poi il commento su Leao e Giroud

Intervistato dal Corriere dello Sport, Fulvio Collovati, ex dirigente e difensore di Inter e Milan, ha parlato in vista del derby di questa sera, decisivo per l’assegnazione della Supercoppa Italiana.

Collovati ha criticato la Lega Serie A per l’assegnazione di questo evento all’Arabia, definendolo come “Il malessere del calcio“. L’ex difensore è poi passato al campo, confrontando le coppie più attese del match, Lautaro-Dzeko contro Leao-Giroud.

Di seguito le sue parole:

“La Supercoppa in Arabia rispecchia il malessere del nostro calcio, che continua a pensare al dio denaro e non investe sul territorio e sui talenti. Io questa partita l’avrei vista a Milano, con lo stadio tutto pieno e i tifosi delle rispettive squadre. Sono un sentimentale, un sognatore, ma il problema è che il calcio ha finito di sognare già da un pezzo“.

Milan Inter Collovati

Collovati: “Chi favorito? Forse l’Inter, il Milan è involuto”

“Forse l’Inter sta leggermente meglio, ma i problemi ci sono da entrambe le parti perché i rossoneri nel 2023 li vedo involuti e i nerazzurri fanno fatica a esprimere il loro gioco. Poi concordo sul fatto che il derby abbia un fascino a parte e stavolta c’è in palio anche una coppa da alzare”.

LAUTARO-DZEKO vs LEAO-GIROUD: “Sono il meglio di ciò che le squadre possano offrire in questo momento. Però saranno decisivi anche gli assetti difensivi e i singoli duelli sul campo“.