Crisi Milan, il retroscena di Sky: “Confronto tra la dirigenza dopo la partita”

Si sente la tensione del momento in casa Milan. Dopo lo Scudetto dello scorso anno il Diavolo sembra aver perso parte della sua forza. Inoltre il Mondiale ha consegnato a Pioli alcuni leader scarichi dal punto di vista nervoso ed emotivo.

Milan, l’incontro della dirigenza

Infatti la dirigenza rossonera sta prendendo in maniera estremamente seria il momento difficile del club, per quello che riguarda il lato sportivo. Ragion per cui, secondo quanto riportato da Sky Sport, nel post gara di Milan-Sassuolo c’è stato un incontro tra Maldini, Massara e Furlani.

FOTO: Getty – Milan-Sassuolo-Giroud

Il tridente dirigenziale del Milan si è riunito per confrontarsi riguardo alla difficile situazione targata 2023. La situazione non sembra migliorare ed è probabile che il Milan stia pensando a qualche movimento per l’estate.

Invece per ciò che riguarda il campo ed il programma del gruppo squadra non c’è nessuna variazione. La squadra domani godrà di una giornata di riposo, riprendendo gli allenamenti martedì agli ordini di Pioli ed il suo staff.

Enrico Coggiola