A Sky credono in De Ketelaere: “È nel posto migliore per crescere”

Dopo più di 50 giorni oggi è finalmente tornato il campionato di Serie A che è ripartito dalla sedicesima giornata che si svolgerà tutta in data odierna ovvero 4 gennaio.

La giornata si è aperta con il ritorno in campo del Milan di Stefano Pioli che è andato di scena all’Arechi di Salerno vincendo con un 1-2 propiziato dalle reti di Sandro Tonali e Rafael Leao, che sono apparsi decisamente in condizione e che hanno confezionato una prestazione maiuscola.

Rossoneri che però avrebbero potuto chiudere la pratica Salernitana in maniera meno complicata, ma complici un po’ di imprecisione e un grande Ochoa i ragazzi di Pioli hanno dovuto faticare più del previsto, ma il mister può essere decisamente contento anche per la prestazione di Charles De Ketelaere.

Pioli De Ketelaere Milan

Il belga oggi ha infatti sfoderato un’ottima prestazione ed è anche andato molto vicino a trovare la via del gol che gli è stata sbarrata più volta dal portiere messicano, ma ottimi segnali sono arrivati anche dall’atteggiamento mostrato dal classe 2001.

Il noto giornalista di Sky Matteo Marani, intervenuto nel post match, ha elogiato il talento belga.

Queste sono state le sue parole:

“Non mi è dispiaciuto, ma vedi che ha ancora momenti di fragilità. Sa anche lui che deve dare qualche risposta. Finalmente ha fatto la prima vera preparazione con il Milan e penso gli potrà tornare utile, probabilmente dovrà aumentare il minutaggio. Deve prendere sicurezza: non ci sono dubbi che sia un giocatore di talento, deve trasformarlo in qualcosa di più. La vicenda di Tonali è confortante, ma Sandro ha avuto una grandissima personalità, ha dato dimostrazione di un grande carattere. Devi vedere quanto tempo hai di adattamento. Penso che sia nel posto migliore, che è il Milan di oggi con questo ambiente e con Pioli, per crescere. Qualcosa però ce lo deve mettere anche lui”.

Andrea Mariotti