ULTIM’ORA – Affaticamento muscolare per il rossonero: salterà Milan-Sassuolo!

Problema dell’ultimo momento per Stefano Pioli. Il tecnico dovrà fare a meno del difensore, out per problemi muscolari.

Dest salta Milan-Sassuolo: le ultime

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Serginho Dest non sarà a disposizione per la sfida delle 12.30 contro il Sassuolo.

Il rossonero avrebbe accusato un affaticamento muscolare e lo staff, in via precauzionale, avrebbe deciso di non rischiarlo, lasciandolo a casa.

Da valutare ora però le condizione dell’esterno statunitense, che rischia di saltare anche il prossimo impegno di campionato, il derby contro l’Inter.

Dest Milan Sassuolo

Formazione ufficiale del Milan: le scelte di Pioli

Non cambiano però i piani per Pioli. Dest non sarebbe infatti dovuto partire dal primo, visto il pieno recupero di Calabria. Il capitano del Milan comporrà regolarmente il quartetto difensivo, insieme a Theo, Kalulu e Gabbia. Confermate le presenze di Krunic e De Ketelaere dal primo minuto.

Esclusione a sorpresa invece per Rafa Leao che, almeno inizialmente, partirà dalla panchina. Al suo posto giocherà Rebic.

Di seguito la formazione ufficiale:

Milan (4231): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Giroud