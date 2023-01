Notizia dalla Francia su Maignan, tifosi sorpresi: il motivo

Dopo l’addio di Hugo Lloris alla nazionale francese, lo stesso ex capitano ha designato, tramite un’intervista a L’Equipe, Mike Maignan come suo possibile sostituto tra i pali dei transalpini, definendo il portierone del Milan già pronto per raccogliere la sua eredità.

Le prossime gare che disputeranno i vice campioni del mondo saranno a marzo contro Olanda ed Irlanda e varranno per la qualificazione all’Europeo 2024. Due mesi circa.

Maignan Francia infortunio

Maignan a rischio per le partite di marzo: pronto Mandanda al suo posto!

Mike Maignan è però momentaneamente infortunato, il suo polpaccio non rassicura lo staff tecnico del Milan e, secondo L’Equipe, nemmeno quello della Francia. Motivo per cui, a marzo il portiere titolare dovrebbe essere Steve Mandanda, portiere del Rennes e convocato per il Mondiale in Qatar dello scorso mese.

Magic Mike non sembra ancora vedere la luce in fondo al tunnel, l’infortunio non gli dà tregua. Da Milano non arrivano notizie confortanti circa le tempistiche del completo recupero. Oltre ad aver perso gran parte della stagione con i rossoneri, rischia di veder scivolare via la titolarità nella sua nazionale.

Matteo Gregori