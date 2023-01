Calciomercato Milan, il club di Premier League vuole Giroud!

Domani pomeriggio – alle ore 12.30 – il Milan di Stefano Pioli è pronto a tornare in campo in occasione della 16esima giornata del campionato di Serie A.

Lo farà a Salerno – contro la Salernitana – in un match che si preannuncia tutt’altro che facile per i rossoneri visto il precedente della scorsa stagione.

Il tecnico parmense disporrà in campo l’11 tipo rossonero – eccezion fatta per Maignan – ma dovrà sciogliere ancora alcuni dubbi di formazione nelle ultime ore antecedenti al match.

Uno di questi dubbi è la presenza dal 1′ minuto di Olivier Giroud, reduce dalla finale Mondiale, che tra voci di mercato e di rinnovo continua ad essere insidiato da Marko Lazetic.

Giroud Milan Manchester United

Rinnovo Giroud, futuro in bilico: il francese nel mirino del Manchester United

Il futuro del centravanti francese è sempre più in bilico nonostante l’offerta da 3.2 milioni di euro più bonus del club per il rinnovo, e a confermare queste voci ci pensa anche il tabloid The Times.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, infatti, anche il Manchester United sarebbe finito sulle tracce di Giroud dopo l’addio di Ronaldo.

I Red Devils hanno bisogno di acquistare un attaccante e il bomber rossonero rappresenterebbe l’alternativa ideale alla prima scelta del club britannico, ovvero Joao Felix.