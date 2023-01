Milan, dov’è finito Giroud? Il dato che preoccupa i rossoneri

Durante il Mondiale, Olivier Giroud è diventato il miglior marcatore nella storia della nazionale francese, raggiungendo e superando di 2 marcature il connazionale Henry.

Con il Milan, l’attaccante francese ha collezionato fin qui solo 5 marcature in campionato, con l’ultima rete arrivata contro lo Spezia il 5 novembre scorso.

Giroud non segna da 6 gare, al Milan manca l’attaccante francese

L’avvio del 2023 del Milan non è stato dei migliori. La squadra di Mister Pioli ha subito 9 goal, e ne ha messi a segno solo 6, 2 di quali arrivati dall’attaccante Leao. Tutti gli altri sono arrivati dagli altri reparti, difesa e centrocampo.

Giroud Milan Gol

In questo avvio, ciò che manca a Stefano Pioli è proprio il reparto offensivo, che fa fatica a finalizzare le azioni. Il giocatore che forse è più assente nella squadra rossonera è Olivier Giroud, che non va a segno da 6 partite. Anche la prestazione in Supercoppa contro l’Inter è stata completamente in ombra.

In questo momento, quindi, il Milan, oltre a ritrovare se stesso, deve ritrovare il suo bomber.

Alice Bonora