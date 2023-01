Giroud rammaricato dopo il ko del Milan: messaggio ai tifosi

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Milan-Sassuolo, Olivier Giroud ha commentato quella che è stata la sfida dal suo punto di vista, cercando di incoraggiare la squadra.

Milan al tappeto, Giroud interviene: le dichiarazioni del francese

“Momento difficile, abbiamo visto che abbiamo il sostegno fantastico dei tifosi e vogliamo dare tutto sul campo per loro. Meritano di più. In questo momento ho la sensazione che tutte le cose non vanno nel verso giusto. Bisogna fare di più lavorando maggiormente. Abbiamo fatto due gol ma c’era fuorigioco millimetrico. Abbiamo un atteggiamento buono, vogliamo fare bene ma non è ancora abbastanza, quando subiamo un attacco della squadra avversaria siamo sempre in difficoltà. Bisogna lavorare insieme in questi casi. Abbiamo perso la solidità che era una delle nostre forze l’anno scorso. Prendevamo pochi gol. Non voglio parlare dei giocatori che mancano ma è anche vero che sono assenze che contano. I giocatori che ci sono però devono fare di più, soprattutto io. Ora con l’Inter abbiamo la possibilità di risollevarci. Anche in Champions dovremo fare meglio. Ripeto che sono molto orgoglioso del sostegno dei nostri tifosi, l’abbiamo visto a fine partita. Sono qui da un anno e mezzo e non ho mai vissuto un periodo del genere, però provo sempre a incoraggiare i miei compagni. Tutti possono sbagliare ma l’importante è la reazione. Anche se siamo giovani bisogna fare di più, nella testa, nella concentrazione e nell’approccio alla partita. Prendiamo troppi gol, bisogna difendere meglio, pressare. Troveremo la soluzione tutti insieme“.