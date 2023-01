Tra dolore e preoccupazione, slitta ancora il rientro di Ibra: in dubbio il suo futuro con il Milan?

Zlatan Ibrahimovic non partirà insieme al resto della squadra per Lecce, dove oggi il Milan è chiamato a lanciare un forte messaggio dopo la figuraccia di Coppa Italia.

Il fuoriclasse svedese ha preferito restare a Milanello per continuare ad allenarsi, così da non perdere un ulteriore giorno e mezzo di lavoro sulla tabella di marcia.

Il suo rientro infatti è già stato posticipato diverse volte: secondo le stime iniziali doveva concretizzarsi ad inizio 2023, poi a fine mese, poi al derby con l’Inter del 5 febbraio, infine a Milan-Tottenham di metà febbraio.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il rischio è che possa slittare ancora una volta. Il ginocchio sinistro, operato lo scorso maggio, continua a tormentarlo, non permettendogli di forzare o aumentare i carichi.

Ibrahimovic Milan Rientro

Difficile ad oggi ipotizzare la data del rientro, è un rebus, così come il suo futuro.

Il Milan è preoccupato di non averlo a disposizione fino a fine stagione, se non per qualche piccolo spezzone di gara. Questo però non basterebbe per garantirsi il rinnovo.

Con 41 anni alle spalle, Ibra non sembra intenzionato a mollare. Lo svedese continua a lavorare senza sosta ogni giorno, con la speranza di tornare ad essere decisivo il prima possibile.