Inter, due big sperano nel recupero in extremis contro il Milan

Dopo il deludente pareggio contro il Lecce, il Milan è arrivato in mattinata in Arabia Saudita .

L’Inter, archiviata di misura la pratica Verona, partirà invece nel pomeriggio alla volta di Riyad.

Puntando la lente d’ingrandimento sui prossimi avversari dei rossoneri si nota come anche gli uomini di Simone Inzaghi debbano fare i conti con possibili defezioni importanti.

Secondo Sky Sport, infatti, rimane il punto interrogativo sulla situazione Lukaku.

Il belga ha preso parte al classico allenamento di scarico post-partita di ieri sera. Resta comunque in forse la sua partecipazione in Supercoppa.

Inter situazione indisponibili

Inter, non solo Lukaku: ad Handanovic e Brozovic si potrebbe aggiungere anche Dumfries

Nell’intervista a seguito del match con gli scaligeri, l’allenatore piacentino ha dichiarato le assenze quasi certe di Handanovic e Brozovic in vista della finale di mercoledì. Ai due si aggiunge l’incertezza riguardante Denzel Dumfries, il quale risulta non essere in condizioni ottimali.

A prescindere dalle condizioni fisiche, partiranno tutti al seguito della squadra, compreso il presidente Zhang.

Francesco Flaùto