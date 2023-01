Intesa trovata per il rinnovo di un top!

Alla vigilia del delicatissimo match di campionato contro la Roma, i tifosi rossoneri hanno un buon motivo per sorridere.

Dopo una lunga trattativa, la dirigenza ha trovato l’accordo per il rinnovo di Bennacer.

Rinnovo Bennacer

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore è arrivato l’okay di Bennacer per il rinnovo di contratto.

Il centrocampista algerino è pronto a legarsi con i rossoneri fino al 2027 dove andrà a guadagnare circa quattro milioni di euro a stagione. Inoltre, verrà mantenuta la clausola rescissoria già presente nel vecchio accordo fissata a 50 milioni di euro.

A suon di ottime prestazioni, l’ex Empoli è entrato nei cuori dei tifosi ed è diventato un giocatore imprescindibile per Stefano Pioli. Ora, dunque, Maldini e Massara possono concentrarsi a capofitto sui prolungamenti di Leao e Giroud, anch’essi giocatori fondamentali per il progetto. Nel primo caso filtra molto ottimismo nell’ambiente, mentre per il secondo la strada rimane ancora molto complicata.