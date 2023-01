Massara: “Supercoppa dimenticata”, poi la risposta su Zaniolo

Sta per iniziare Lazio Milan, posticipo della diciannovesima giornata di Serie A che ci dirà già molto a proposito del futuro delle due squadre.

Milan chiamato a vincere per rimettersi in scia al Napoli e soprattutto per provare a guadagnare terreno sull‘Inter e sulla Roma, Lazio invece che è obbligata a vincere per continuare a tenere accesi i sogni Champions anche a causa della penalizzazione della Juventus.

Poco prima della partita ai microfoni di Dazn è intervenuto Ricky Massara che ha parlato della partita e del possibile contraccolpo psicologico.

Lazio Milan Massara

Lazio-Milan, le parole di Massara

il dirigente si è pronunciato così:

“La Supercoppa è stata una brutta battuta d’arresto, ma questa squadra sa come rialzarsi, la Lazio sarà un bel test.”

Successivamente si è parlato della rosa del Milan e del possibile approdo di Zaniolo in rossonero:

“Noi siamo concentrati sulla partita e sul campionato. Non abbaimo esigenze particolari, ma se si presenterà l’occasione potremmo fare dei colpi. Noi siamo convinti di avere un organico e un allenatore forti. Tra poco rientreranno molti calciatori. Ci aspetta una bella ultima parte di stagione.”

Andrea Mariotti