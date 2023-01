Rinnovo Leao, è la settimana decisiva: sforzo economico, il Milan aspetta l’agente

Dopo la recente beffa in campionato contro la Roma di Josè Mourinho, il Milan vuole subito voltare pagina addentrandosi in una settimana che sarà decisiva per il futuro del club.

Non sul campo – almeno nell’immediato – quanto piuttosto a livello societario, dove Maldini e Massara sono a lavoro da tempo per cercare di blindare i punti cardine dello scacchiere tattico di Stefano Pioli.

Tra questi (senza ombra di dubbio) ci sono Rafael Leao e Ismael Bennacer, entrambi in trattativa da tempo con la società.

Tuttavia, se per il centrocampista algerino le negoziazioni sembrerebbero andare a gonfie vele – la chiusura è prevista per giovedì – per la stella portoghese ci sarebbero ancora da discutere alcuni dettagli contrattuali.

Rinnovo Leao Milan

Leao-Milan, rinnovo sempre più vicino: le ultime indiscrezioni

Stando a quanto riportato da Tuttosport, nei prossimi giorni si attende lo sbarco a Milano di Ted Dimvula – detentore della procura di Leao – che, assieme al padre del giocatore portoghese, incontrerà la dirigenza rossonera.

C’è ancora tanto ottimismo soprattutto dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, e la sensazione è che la firma del rinnovo a 7/7,5 milioni di euro più bonus (con annessa clausola nel contratto) è sempre più vicina.