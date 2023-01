Lecce, Baroni lancia la sfida: “Milan? C’è solo un modo per metterli in difficoltà”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Lecce Marco Baroni ha presentato la sfida di domani al Via del Mare contro il Milan. Queste le sue parole:

“Banda sta meglio, Helgason verrà con noi e rientrerà pian piano, per Ceesay valuteremo. Rientra anche Hjulmand. A prescindere da chi sarà titolare, sarà molto importante chi entrerà in corsa.

Bistrovic? Sono molto felice del suo rientro perché era partito bene e poi ha avuto qualche problema fisico, vedremo dove giocherà. Potrebbe esserci spazio anche per l’esordio di Persson“.

Lecce, le parole di Baroni sul Milan e su Colombo

L’allenatore dei salentini ha poi aggiunto:

Su Colombo:

“Deve dimostrare al Milan di avere le qualità giuste per entrare. Però deve giocare soprattutto per la squadra”.

Sul Milan:

“Domani affronteremo i campioni d’Italia. Pioli ha dato un’identità ben precisa alla sua squadra che è forte e ben organizzata. Lui ed i suoi ragazzi meritano i complimenti per il calcio che stanno facendo vedere. Per noi sarà una gara complicata dove sarà necessaria tanta dedizione. Al termine del match dovremo essere sfiniti, solo così potremo mettere in apprensione i rossoneri”.