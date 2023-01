Lecce-Milan, Tiribocchi sicuro: “È una questione mentale!”

Non sembra essere per niente un periodo positivo per il Milan, prima il pareggio con la Roma durante gli ultimi minuti dopo essere andati in vantaggio di 2 gol, poi il mancato passaggio ai quarti di finale in Coppia Italia ,avvenuto a seguito della sconfitta contro il Torino, e anche stasera ad arrivare è un altro pareggio contro il Lecce.

Sicuramente la nota positiva, se così si può definire, della partita contro di questo pomeriggio, è il fatto di essere riusciti a rimontare di due gol, dato che i rossoneri erano andati sotto di due reti.

Grazie a questo pareggio, il Milan riesce comunque a portare a casa almeno un punto che gli permette di piazzarsi al secondo posto in classifica a più 1 dalla Juventus e a meno 9 dal Napoli.

Lecce Milan Tiribocchi

Tiribocchi sicuro sul Milan

Subito dopo la partita, Simone Tiribocchi, ex attaccante, ha commentato a DAZN la prestazione della squadra di Pioli, anche in ottica scudetto:

“Non mi aspettavo un primo tempo del genere del Milan. Poi nella ripresa si è vista una squadra diversa. Ora il Napoli è a +9, bisogna capire se solo tanti o troppi. Io non credo che sia un discorso fisico, altrimenti non fai un secondo tempo così. Io credo sia più una questione mentale”.

Tatiana Digirolamo